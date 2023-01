Roma-Fiorentina, ABRAHAM: "C'è sintonia con Dybala, in futuro migliorerà. Mi deve due gol..." (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico, nella 18a giornata di campionato, la Roma batte la Fiorentina grazie ad una doppietta di Paulo Dybala, su assist in entrambi i casi di Tammy Abraham. Dopo la vittoria l'attaccante inglese ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

Dybala sotto la Sud ha indicato te, hai tanti meriti per i gol...

"Mi deve due gol, mi sto inventando anche gli assist".

La sintonia cresce, quando giocate più vicini i risultati si vedono.

"In futuro sarà ancora meglio, stiamo continuando a conoscerci, la pausa ha interrotto un po' questa conoscenza".

Dove può crescere questa squadra?

"Diamo sempre il nostro meglio, dobbiamo creare qualche occasione in più se proprio vogliamo trovare qualcosa".

ABRAHAM A ROMA TV+

“Sono stanco, ma allo stesso tempo felice. Oggi dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Di solito segno, ma oggi ho fatto due assist e sono molto contento per Dybala e per la squadra. Dobbiamo continuare così. Le persone mi dicono che sono egoista, ma è bello mostrare anche l’altro lato di me: non so solo segnare, ma anche aiutare la squadra. Devo continuare a mostrare questi altri aspetti, la cosa più importante è la vittoria e farò sempre del mio meglio pur di ottenerla, anche se si trattasse di difendere o fare assist. Dybala deve godersi questo momento. È stato bello quando mi ha indicato in occasione dei gol, c’è una bella connessione tra di noi. Ora sta a lui fornirmi assist. Abbiamo acquistato grandi giocatori in estate e ora ci stiamo conoscendo sempre di più. Dobbiamo continuare a spingere e fare del nostro meglio”.