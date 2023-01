Dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, riparte il campionato: alle 16.30 la Roma ospita il Bologna allo Stadio Olimpico nella 16a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico rossoblù Thiago Motta è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

THIAGO MOTTA A DAZN

"Abbiamo avuto tempo di continuare il lavoro. Riprendere il campionato contro una bella squadra, in uno stadio bello e in un ambiente bello... siamo pronti per iniziare".