Roma-Bologna, TAHIROVIC: "Ringrazio il mister per la fiducia, devo lavorare e imparare" (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico la Roma conquista la prima vittoria del 2023 battendo in campionato il Bologna per 1-0 con il gol di Pellegrini su rigore. Con i rossoblù il classe 2003 Benjamin Tahirovic ha fatto il suo esordio dal 1' e dopo la partita è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso:

TAHIROVIC A ROMA TV+

“È un giorno molto importante, abbiamo iniziato con una vittoria nel 2023 e dobbiamo continuare così. È stata la mia prima partita da titolare e ringrazio il mister per la fiducia. Il lavoro non basta, dobbiamo continuare così e questa è la strada giusta”.

Quanto pensi di essere cresciuto in questo periodo?

“Molto, me lo hanno detto anche i compagni e il mister. Sono giovane, devo lavorare e imparare tanto. Devo continuare così”.

In cosa ti hanno aiutato di più i tuoi compagni e Mourinho?

“Passare dalla Primavera alla prima squadra era un grande step e loro mi hanno aiutato spiegando come dovrei giocare, cosa dovrei imparare e come abituarmi a giocare con i più grandi. Mi hanno aiutato tanto, soprattutto i giocatori perché stanno in campo, ma anche il mister mi ha detto cosa devo avrei dovuto fare tatticamente. Io ho ascoltato e ne ho fatto tesoro”.