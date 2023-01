Roma-Bologna, PINTO: "Speriamo di dare una buona risposta in campo ai tifosi e vincere"

La Roma riprende il suo cammino in campionato affrontando il Bologna nella 16a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, fissato alle 16.30 all'Olimpico, il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

"Siamo stati fermi per 50-55 giorni, oggi si riparte. Cominciamo da zero ma sempre con questa tifoseria che, anche oggi, ha fatto registrare il sold out. Speriamo di dare una buona risposta in campo e portare insieme a casa i 3 punti".