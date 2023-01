Roma-Bologna, IBANEZ: "Importante ripartire con una vittoria. Ora col Milan con la testa giusta" (VIDEO)

Dopo la lunga sosta per lasciar spazio al Mondiale in Qatar, torna in scena il campionato: la Roma batte il Bologna nella 16a giornata di campionato grazie ad una rete dal dischetto di Pellegrini. Dopo la partita, il difensore giallorosso Roger Ibanez ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

IBANEZ A DAZN

Grande partita difensiva.

“Il nostro obiettivo era ripartire con una vittoria, era importantissimo per noi. La squadra è stata brava, anche gli attaccanti hanno difeso bene”.

La vera dimensione di questa squadra la vedremo domenica a San Siro?

“Tutte le partite sono di livello, dobbiamo avere sempre la forza e la volontà di vincere. Sarà un’altra sfida per noi, un’altra partita difficile ma dobbiamo entrare con la testa giusta per vincere”.

IBANEZ A ROMA TV+

“Il nostro obiettivo era iniziare l’anno con una vittoria. Adesso dobbiamo continuare ad andare avanti”.

Quanto è stato difficile riprendere dopo 2 mesi di stop?

“Le partite che abbiamo fatto sono state importanti per noi per riprendere il ritmo. Abbiamo sofferto un po’, ma dobbiamo andare avanti con la forza giusta e la volontà”.

Quanto è stato bello tornare allo Stadio Olimpico?

“È sempre bello stare a casa e vedere i tifosi cantare e a esultare per un gol. È stato importante vincere all’Olimpico e ora dobbiamo andare in trasferta con la forza giusta”.