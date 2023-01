Napoli-Roma, Spalletti: "Mourinho grande comunicatore, ma a volte può sbagliare"

Il Napoli capolista ospita la Roma di Mourinho allo Stadio Maradona nella 20a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, l'allenatore del club azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SPALLETTI A DAZN

Come ha preso i complimenti di Mourinho?

"Non ho mai visto vincere un campionato a gennaio da nessuno, lo prendo come se fosse un complimento per quanto fatto dalla squadra finora. Un comunicatore importante come lui qualche volta può sbagliare, a gennaio non ha vinto un campionato nessuno".

C'è un minimo di rischio che il Napoli si possa adagiare sull'incostanza di chi la segue?

"No, la risposta è nella domanda: l'incostanza di chi segue è un segnale di quello che può succedere durante il campionato. Abbiamo l'imposizione di fare un passo per volta, di portare nelle partite la totalità delle nostre qualità. Spero che i miei calciatori abbiano riconosciuto che dentro questo comportamento ci sia la possibilità di arrivare fino in fondo".