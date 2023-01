Napoli-Roma, Raspadori: "Contro i giallorossi serve velocità di palla e di pensiero"

Il Napoli di Spalletti ospita la Roma di Mourinho allo Stadio Maradona nella 20a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, l'attaccante azzurro Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RASPADORI A DAZN

La Roma è compatta e attenta, come si aggira?

"Con la velocità di palla e di pensiero, ci abbiamo lavorato in settimana per metterla in difficoltà e abbiamo lavorato su quello che dobbiamo fare in campo".

Siete tutti concentrati, chi gioca e chi entra. È la grande differenza tra il Napoli e le altre squadre?

"Noi pensiamo a noi, questo aspetto ci ha sempre dato qualcosa in più. Siamo tutti a disposizione del mister, cerchiamo di metterlo in difficoltà nelle scelte dando il nostro meglio. Questa mentalità ci ha sempre pagati e dobbiamo continuare con questo spirito".