Napoli-Roma, PINTO: "Zaniolo? Situazione difficile, ci sono ancora 48 ore. Parliamo internamente del futuro di Mourinho"

Allo Stadio Maradona la Roma è ospite, nella 20a giornata di campionato, del Napoli capolista. Prima del fischio d'inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Ci sono ancora possibilità concrete di cedere Zaniolo?

"Non ho problemi a rispondere, ma ormai tutti hanno capito quello che è successo: Nicolò ha fatto una richiesta alla società per andare via, abbiamo cercato anche con il suo procuratore una soluzione ed è arrivata. Ma in questo momento magari Nicolò non è molto contento della soluzione e siamo in difficoltà perché era una soluzione ad una sua richiesta. Come voi sapete, l'ho detto a gennaio, con tutti i paletti del Fair Play finanziario che abbiamo non siamo una società che può cedere al 'no' di Zaniolo e prendere altri giocatori. Siamo sempre costretti a rispettare i paletti, abbiamo 48 ore e vediamo che succede. È una situazione difficile per noi, la società e tutti".

Se Zaniolo dovesse restare che danno sarebbe per la società? Potrebbe essere reintegrato?

"Adesso abbiamo 48 ore, alla fine del mercato come tradizione metto la faccia, parlerò e quello sarà il momento giusto per rispondere a questa domanda. Ho ancora un po' di speranza in queste 48 ore. Gli interessi superiori della Roma vengono messi prima, io cerco di farlo ogni giorno e spero sia quello che pensino tutti per i tifosi, per la Roma e per la società che ha fatto tanto per il club e per ogni giocatore".

A cosa è legata la permanenza di Mourinho?

"Ho sentito la conferenza, ha detto che si parla internamente di questo tema. Abbiamo un rapporto buono, anche se qualcuno cerca sempre di dire che non è buono al 100%. C'è fiducia e vicinanza, se ne parla internamente".