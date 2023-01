DAZN - Al termine del primo tempo di Napoli-Roma, conclusosi sul risultato di 1-0 per la squadra di Luciano Spalletti, il terzino azzurro Mario Rui ha rilasciato una breve dichiarazione. Queste le sue parole:

Spalletti non era soddisfatto. Come potete far diminuire la sua preoccupazione nel secondo tempo?

"Dobbiamo cercare di giocare al meglio possibile, ma sappiamo che la Roma è una grandissima squadra che vive un bel momento. Sarà un secondo tempo difficile, dobbiamo farci trovare pronti".