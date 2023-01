Milan-Roma, Pioli: "Oggi serve compattezza, mi aspetto una partita intensa e tanti duelli"

A San Siro va in scena alle 20.45 il big match tra Milan e Roma, valido per la 17a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PIOLI A DAZN

Come si affronta la Roma?

"Si affronta cercando di giocare un calcio veloce e profondo quando ne avremo la possibilità. Gli attaccanti dovranno essere bravi a stressare i loro difensori e a capire quando c'è tempo e spazio per attaccare la linea difensiva".

Sulla trequarti giallorossa che tipo di lavoro va fatto?

"Tutta la squadra dovrà essere compatta e unita nelle scelte. L'importante è la compattezza, la vicinanza tra i reparti e tra i giocatori che garantiscono fase offensiva e difensiva più semplice".

Ha tante assenze e una panchina corta.

"No, non ho una panchina corta. Ci manca qualche caratteristica ma ne ho altre, siamo pronti a cambiare atteggiamento e posizioni. Mi aspetto una partita intensa e veloce anche per il campo e per le caratteristiche delle due squadre. Milan-Roma è sempre stata una partita vibrante, mi aspetto tanti duelli e due squadre che lotteranno su ogni pallone".