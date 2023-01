Milan-Roma, PINTO: "Qui con ambizione e motivazione. Smalling? La volontà è di continuare insieme"

Dopo la vittoria col Bologna alla ripresa del campionato, la Roma affronta il Milan nella 17a giornata di campionato a San Siro alle 20.45, Prima del fischio d'inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PINTO A DAZN

Oggi è una di quelle partite contro una grande squadra che determina il valore?

"Oggi è una sfida difficile contro la squadra campione d'Italia, non possiamo dimenticarlo e sta facendo una grande stagione. È una grande sfida per noi, siamo qui con la responsabilità e la consapevolezza che sarà una partita difficile ma anche con l'ambizione e la motivazione di poter fare il risultato".

Come siete messi con la cessione di Karsdorp?

"Oggi non è il giorno giusto per parlare di mercato. Stiamo lavorando con il giocatore e i suoi procuratori per trovare la soluzione giusta per tutte e due le parti, ma oggi è il momento di guardare la partita e non il mercato".

Smalling? Avete avviato i contatti? I tifosi devono aspettarsi una firma o che il giocatore andrà a scadenza?

"È così determinante che oggi è titolare e penso che potrà fare un'altra grande partita. Come ho detto prima, la voglia di tutte e due le parti è continuare insieme e a tempo debito sistemeremo la cosa".