Milan-Roma, IBANEZ: "Punto importantissimo. Serve pazienza, ci crediamo sempre fino all'ultimo"

A San Siro, nella 17a giornata di campionato, la Roma rimonta il doppio svantaggio e agguanta il pareggio: termina 2-2 contro il Milan. Dopo il match l'autore del primo gol giallorosso, Roger Ibanez, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

IBANEZ A DAZN

Non era un atteggiamento remissivo, ma solo pazienza… Entrambi i gol sono arrivati da palla inattiva.

“Abbiamo fatto ciò che abbiamo studiato negli allenamenti. Il mister ci ha chiesto questo, dobbiamo sempre avere pazienza che prima o poi i momenti arrivano. Non dobbiamo mai mollare”.

Cosa vi siete detti dopo la partita?

“Le palle inattive sono il nostro punto forte. Dopo il gol ci crediamo sempre fino all’ultimo, la partita finisce quando l’arbitro fischia”.

Come stava vivendo queste settimane Abraham?

“Sappiamo che è bravissimo sia dentro sia fuori dal campo. Dobbiamo avere pazienza, anche lui. I gol arrivano, come accaduto oggi. Sono contento per lui”.

Perché avete aspettato 85 minuti prima di attaccare?

“Dall’inizio sapevamo che il Milan è forte con la palla nei piedi. Abbiamo aspettato un po’, forse un po’ tanto… Alla fine però il risultato è a nostro favore, un punto fuori casa è importantissimo. Dobbiamo continuare così e fare punti in ogni partita”.

Per lunghi tratti la Roma è stata passiva, si è visto poco di quello che avevate preparato dal punto di vista offensivo.

“È stato difficile per noi con la palla. Nel primo tempo non abbiamo trovato spazi, ma nel secondo tempo abbiamo avuto maggiormente il pallone e siamo riusciti ad andare più avanti e pressarli. Alla fine abbiamo segnato su sue palle inattive”.

Perché avete queste difficoltà con la palla?

“Non ho la risposta. Ogni partita è diversa dall’altra. Ci sono volte in cui possiamo avere maggiore possesso, mentre in altre non è così”.