Milan-Roma, ABRAHAM: "Ero al posto giusto al momento giusto. Si è visto il carattere della squadra" (VIDEO)

Termina 2-2 tra Milan e Roma a San Siro nella 17a giornata di campionato: i giallorossi rimontano il doppio svantaggio nel finale grazie alle reti di Ibanez e Abraham. Dopo la partita l'attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

Finale pazzesco. Come è cominciare l’anno così?

“Sapevamo che sarebbe stata una trasferta difficile. Dovevamo avere pazienza perché loro difendevano e attaccavano bene, quindi le chance erano poche. Mi sono detto ‘questa è la mia occasione, devo essere pronto’. Quando ho visto il colpo di testa di Matic e la parata del portiere mi sono avventato e ho segnato”.

Si è visto il carattere della Roma.

“Sì, assolutamente. Prima della sosta avevo detto che saremmo tornati forti e in queste due partite abbiamo ottenuto una vittoria e un pareggio. Sono contento per i tifosi. Dobbiamo continuare così”.

ABRAHAM A ROMA TV+

"Partita difficile, sapevamo che non avremmo avuto molte occasioni e che dovevamo avere pazienza. Nell'ultima azione mi sono detto che dovevo essere pronto perché era la mia unica occasione. Ho visto Matic che andava a staccare, il portiere l'ha respinta ed io ero al posto giusto al momento giusto. Sono contento, la squadra è contenta. In settimana abbiamo lavorato bene. Prima della pausa ho detto che dovevamo migliorare e l'abbiamo fatto. Prima della partita il mister ci ha detto che dovevamo dimostrare personalità, anche quando eravamo sotto. Nello spogliatoio nessuno si è abbattuto e nessuno ha smesso di crederci. Non ci siamo arresi e nella ripresa abbiamo giocato meglio. Loro hanno raddoppiato ma siamo rimasti in partita. Complimenti a tutti, dobbiamo continuare così. Ora serve recuperare perché la prossima partita è dietro l'angolo. Saremo pronti, ne sono certo".