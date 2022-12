Roma-Casa Pia, BOVE: "Partita di grande intensità. Entriamo sempre più in condizione e siamo carichi per il campionato"

La Roma supera 1-0 il Casa Pia all'Estadio Municipal di Albufeira nel secondo test previsto nel corso del ritiro in Algarve. Dopo la gara, vinta grazie alla rete di El Shaarawy, il centrocampista giallorosso Edoardo Bove ha commentato la sfida ai microfoni dei media ufficiali del club. Le sue dichiarazioni:

Si è vista una Roma con molta più intensità. L'importante è mantenere sempre alto il livello di concentrazione, e soprattutto l'intensità.

"Sì, come hai detto tu, oggi abbiamo fatto una partita di grande intensità. Abbiamo giocato molto bene con la palla. Abbiamo trovato i tempi e i modo per uscire dalla pressione avversaria. Ci siamo allenati molto bene e siamo riusciti a esprimerlo in campo. Siamo molto contenti della prestazione".

State aumentando i carichi di lavoro: come sta procedendo questa settimana in Portogallo?

"Molto bene. Fa sempre molto piacere venire qui, stare con la squadra e passare del tempo con i compagni. Se poi riesci a esprimerlo in campo, ancora meglio. Siamo felici così".

Questo tipo di preparazione è fondamentale, mancano soltanto 15 giorni alla ripresa del campionato.

"Sì, come hai detto te, è fondamentale. Quindici giorni non sono tanti, ma siamo pronti. Piano piano, entriamo sempre più in condizione e siamo davvero carichi per riprendere il campionato".

(asroma.com)

