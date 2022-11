Sassuolo-Roma, PINTO: "Due giorni pesanti, dobbiamo dimostrare in campo la nostra rabbia dopo il derby"

Al Mapei Stadium, alle 18.30, la Roma è ospite del Sassuolo nella 14esima giornata di Serie A, penultima partita prima della sosta per il Mondiale. Prima del fischio d'inizio il Gm giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

"Una squadra con ambizione come la nostra non può vivere bene dopo una sconfitta. Sono stati due giorni pesanti, l'unica cosa buona del calendario è che non abbiamo tempo di entrare in depressione. Dobbiamo dimostrare in campo la nostra rabbia".