Sassuolo-Roma, Pinamonti: "Meritavo questo gol, oggi una delle migliori prestazioni stagionali"

Andrea Pinamonti, auotore del gol dell'1-1 contro la Roma, ha parlato al termine del match. Le sue parole:

PINAMONTI A DAZN

Questo gol mancava da troppo tempo.

“Sì, ma sono sempre stato tranquillo. Quando uno lavora con costanza e umiltà prima o poi le cose arrivano. Meritavo questo gol, ho subito critiche e insulti, è una bella soddisfazione”.

Oggi non avete mollato dopo il gol subito.

“A Empoli abbiamo fatto una delle peggiori partite del campionato, ma a distanza di 3 giorni una delle migliori. Questa è la risposta che volevamo, siamo veramente contento di aver recuperato una partita molto difficile”.

Con Berardi avresti fatto qualche gol in più, ma ora è tornato.

“Le qualità di Berardi sono straordinarie, ci è mancato molto in questo periodo. Adesso ha recuperato e sono sicuro che inizieremo a divertici in campo”.