Sassuolo-Roma, Harroui: "Abbiamo avuto le nostre occasioni ma anche loro, pareggio giusto"

Abdou Harroui, centrocampista del Sassuolo, ha parlato dopo l'1-1 odierno contro la Roma. Queste le sue parole:

HARROUI IN MIXED ZONE

"Sono contento, abbiamo giocato con la mentalità giusta. Abbiamo avuto occasioni, anche loro le hanno avute, per me il pareggio ci sta"

Sei arrivato più volte alla conclusione, devi migliorare nel tiro?

"Io voglio aiutare la squadra, ho bisogno di ritmo, di partite nelle gambe, quando trovo questo ritmo poi posso aiutare la squadra. Io cerco sempre di fare gol, oggi ci ho provato, poi vediamo alla prossima".

Si può crescere anche senza essere un titolare?

"Difficile perché per un calciatore c'è bisogno del ritmo ma io voglio migliorare in allenamento tutti giorni. Vivo per il calcio, mangio bene, mi curo, quando arriva il momento poi provo a fare del mio meglio ma sono felice di aiutare la squadra".