Sassuolo-Roma, Dionisi: "Soddisfatto della prestazione, ma c'è rammarico per il risultato"

Queste le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi dopo l'1-1 del Mapei Stadium contro la Roma.

DIONISI A DAZN

Dopo il gol del vantaggio della Roma avete reagito e forse alla fine si poteva anche vincere.

“Siamo soddisfatti della prestazione, ma c’è rammarico per il risultato. Appena prima del loro gol abbiamo avuto una grande occasione a tu per tu con il portiere e poi ne abbiamo avuta un’altra dopo il pareggio, ma l’arbitro ha fischiato. Mi è piaciuto lo spirito, spero che la partita di oggi ci faccia capire che atteggiamento dobbiamo avere sempre. Abbiamo fatto una partita giusta senza palla, siamo stati bravi anche con la palla. Abbiamo calciato più della Roma e di solito i giallorossi concedono pochi tiri agli avversari. Contento per i ragazzi, sono stati giorni delicati. Dobbiamo cercare di non ripetere gli errori”.

Colpisce la crescita di Laurienté.

“È importante per noi, è arrivato solamente alla quinta di campionato e non era pronto tatticamente. Non era facile, ma lui ci sta mettendo applicazione. Può fare di più e migliorare”.

La libertà mentale può lanciare Pinamonti.

“Sono contento per lui e per la squadra. Quando segna l’attaccante vuol dire che la squadra ha lavorato bene. Sul suo gol c’è stato un bel gioco di squadra. Si meritava il gol, ma ero già soddisfatto delle sue prestazioni. Ho parlato con lui, pretendo tanto e di più di quello che fa perché deve giocare sulle palle sporche. Il gol di oggi è da vero attaccante e deve lavorare su questo. Il gol potrà dargli una spinta in più”.

Come si spiega la prestazione di Empoli?

“Non ci ho dormito per un paio di notti, abbiamo perso un’occasione ma dobbiamo guardare avanti. Tra un paio di giorni affronteremo il Bologna e sarà difficile. Dobbiamo concentrarci su questo cercando di non ripetere gli errori precedenti. Ci siamo già caduti l’anno scorso”.

Come sta Berardi?

“Bene, ha giocato i minuti che aveva. Per noi fa tantissima differenza averlo o non averlo, ha fatto più di 100 gol in campionato. Già solo rivederlo in panchina è una spinta per i compagni, rivederlo in campo è una grandissima soddisfazione. Sono contento, anche nella prossima partita sarà disponibile”.

Alla fine si stava dimenticando di salutare Mourinho.

“No, l’avrei fatto comunque. Tanto poi c’è la conferenza stampa o il dietro le quinte dove ci si può trovare, l’avrei fatto sicuramente. C’era Pinamonti vicino a me e ho voluto abbracciarlo, volevo complimentarmi con lui”.