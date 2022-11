La Roma ospita il Torino nella 15esima giornata, ultima partita prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 15.00 allo Stadio Olimpico, il granata Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

VLASIC A DAZN

“Siamo in un buon momento, mi dispiace per la sconfitta con il Bologna. Oggi è un match difficile contro una squadra forte, ma abbiamo dimostrato di poter giocare contro tutti in questa stagione”.