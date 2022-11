Roma-Torino, Vagnati: "Tracciata la retta via, siamo contenti"

La Roma ospita il Torino nella 15esima giornata, ultima partita prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 15.00 allo Stadio Olimpico, il ds granata Davide Vagnati ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

VAGNATI A DAZN

“Abbiamo intrapreso un percorso, speriamo di continuare insieme al mister e allo staff. È evidente, la retta via è tracciata".

Il rinnovo di Milinkovic-Savic?

“È uno di quei giocatori che ha il contratto in scadenza nel 2024, siamo contenti e sta crescendo molto anche dal punto di vista della personalità. Faremo questi tipo di discorsi”.