Roma-Torino, PINTO: "Abraham? Non posso accettare che si giustifichi una scelta della Nazionale con quello che succede nel club"

Dopo il pareggio con il Sassuolo, la Roma chiude il 2022 in casa con il Torino: nell'ultima gara prima della sosta per i Mondiali, valida per la 15esima giornata di campionato, i giallorossi ospitano i granata alle 15.00 all'Olimpico. Prima del match il Gm della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Abraham?

"Non posso accettare, io ed altri club, che si cerca di giustificare le convocazioni con quello che succede nei club. Se Tammy non va in Nazionale perché non ha fatto gol nell'ultimo mese e va, per esempio, un ragazzo che ha fatto più gol di lui ma ieri era in panchina, allora Smalling dovrebbe essere titolare con l'Inghilterra. Voglio dire che siamo soddisfatti di Tammy ma sempre con la prospettiva che può migliorare e sono sicuro che lo farà. Siamo soddisfatto dei nostri ragazzi che vanno al Mondiale perché è importante per loro e non diciamo mai nulla sulle Nazionali, ma non posso accettare che dopo una convocazione si parli del lavoro dei ragazzi alla Roma per giustificare una loro scelta".