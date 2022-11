Roma-Torino, Lazaro: "Avremmo meritato la vittoria, è mancata intelligenza" (VIDEO)

Valentino Lazaro, calciatore del Torino, ha parlato al termine della partita contro la Roma, conclusasi con il punteggio di 1-1. I granata hanno disputato un ottimo match e solo la rete di Matic nei minuti di recupero ha negati loro la gioia della vittoria. Queste le parole dell'esterno austriaco.

LAZARO A TORINO CHANNEL

La vittoria era in pugno, ma è sfumata negli ultimi minuti. Quale è la causa?

"Sfortunatamente abbiamo ottenuto solamente un punto. Oggi abbiamo lottato duramente, ma dovevamo essere più intelligenti. Avremmo meritato di più comunque".

La partita è cambiata negli ultimi 20 minuti.

"Era anche normale, la Roma giocava in casa e ha giocatori come Dybala ed El Shaarawy che possono fare la differenza. La vittoria era vicina e speriamo che dopo la pausa possiamo conquistare questi punti. Anche in altre occasioni abbiamo perso punti negli ultimi minuti".

Prima hai giocato a destra, poi a sinistra. Cambia qualcosa per te?

"No, per me è lo stesso perché so cosa devo fare. Dove serve io gioco".

Quale è il bilancio personale di questa prima parte di campionato?

"Non è mai facile entrare in una nuova squadra, penso che sto migliorando e dopo la pausa voglio fare più assist e gol".

Durante questo periodo lavorerai di più?

"Sì".

Ora andrai in vacanza.

"Vado con la mia famiglia per rilassarmi. Speriamo di tornare con più energie e forza".

