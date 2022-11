La Roma ospita il Torino nella 15esima giornata, ultima partita prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 15.00 allo Stadio Olimpico, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

"Dobbiamo giocare al 100%, è una partita difficile come tutte, ma particolarmente contro di loro. Dobbiamo vincere, vogliamo i 3 punti e dobbiamo dare il massimo".