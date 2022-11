Roma-Ludogorets, ZANIOLO: "Bello segnare all'Olimpico, vittoria di carattere. Al derby daremo il 200%"

La Roma batte 3-1 il Ludogorets nel match decisivo per conquistare secondo posto del girone di Europa League e conseguenti playoff. Dopo la vittoria all'Olimpico uno dei protagonisti di giornata, Nicolò Zaniolo, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZANIOLO A DAZN

Com'è tornare a segnare qui?

"Bellissima sensazione, serviva a me, alla squadra e all'ambiente. È una vittoria di carattere, non pulita. Oggi bellissima partita, siamo contenti del passaggio del turno".

Bastava sbloccarti, quel gol a Verona ti ha liberato anche mentalmente.

"Per me non è stato un problema il gol: se arrivi tante volte davanti al portiere e sbagli è un problema di precisione, ma non ero preoccupato. Oggi sono arrivato e ho fatto gol, anche a Verona, sono periodi e sono contento quando entra la palla".

Cosa hai pensato davanti al portiere?

"Ho visto che stava uscendo e le soluzioni erano due: fare il pallonetto o metterla sotto le gambe. Ho preferito la seconda perché era più sicura e serviva di più, non potevo sbagliare".

Questo secondo tempo quante energie vi dà per il derby?

"Sappiamo quando vale il derby per noi, per la gente e per il campionato, è uno scontro diretto. Se oggi abbiamo messo il 120%, al derby metteremo il 200%".

ZANIOLO A SKY SPORT

Senti di aver dato la scossa all’ambiente?

“Sapevamo che era difficile, non potevamo fallire, era un’occasione troppo importante davanti la nostra gente. Domenica c’è un’altra battaglia e vogliamo vincere”.

Grande secondo tempo dopO un primo tempo difficile…

“Loro sono una buona squadra, ci sta una giornata no ma l’importante è che tutti diano il 100%”.

Momento top per te…

“Prima di Verona ho detto che in alcune occasioni ero stato sfortunato, spesso sono stato poco lucido o i portieri mi facevano tante parate. Prima o poi la palla entra, mi serviva questa serata”,

Il derby?

“Difficile, partita importante per la città e tutti noi. Se oggi abbiamo dato il 100%, al derby daremo il 200%”.