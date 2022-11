Roma-Ludogorets, VINA: "Quando vengo chiamato in causa devo essere pronto. Dobbiamo sempre giocare per vincere" (VIDEO)

Matias Vina, protagonista della sfida tra Roma e Ludogorets, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel postpartita. I giallorossi hanno vinto per 3-1, strappando così l'accesso ai playoff della competizione. Le sue parole.

VINA A ROMA TV+

Stai dimostrando di essere un calciatore in grado di ricoprire più posizioni.

"Sì, senza problemi. Io mi alleno e ogni volta che il mister mi chiama in causa devo farmi trovare pronto. Ho giocato a destra e ora mi sto preparando per farlo da terzo a sinistra, ma l'importante è vincere".

Sei l'esempio della Roma di adesso, si lotta sempre tutti insieme.

"Questa è una cosa che hanno tutti i giocatori sudamericani, per me è normale. Io posso dare di più quando la partita è in bilico e bisogna lottare, ma dobbiamo giocare sempre per vincere".