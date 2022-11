Roma-Ludogorets, Simundza: "Meritavamo di più, orgogliosi del girone disputato. Non parlerò dell'arbitraggio"

Ante Simundza, allenatore del Ludogorets, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro la Roma per per 3-1. La formazione bulgara aveva a disposizione due risultati su tre per accedere ai playoff di Europa League ma, con questa sconfitta, si è piazzata al terzo posto in classifica e sarà costretta a giocare quelli di Conference League. Queste le parole del tecnico.

SIMUNDZA A DSPORT.BG

"Penso che meritassimo di più. Abbiamo giocato contro un'ottima squadra in un'atmosfera fantastica, ma avremmo potuto ottenere sicuramente di più da questo incontro. Oggi c'erano molti prerequisiti per crollare. Abbiamo subito due rigori, poi ci siamo rialzati dopo le sostituzioni, ma non ha funzionato".

Sul girone.

"In un girone con Betis, HJK e Roma abbiamo conquistato 7 punti. Volevamo continuare in Europa League. Dovremmo essere orgogliosi delle nostre prestazioni".

Sull'arbitraggio.

"Non parlerò degli arbitri. Dovremo calmarci e analizzare la partita".

