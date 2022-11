Roma-Ludogorets, PINTO: "Tifosi impressionanti, dobbiamo mostrare gratitudine. Camara ci aiuta tanto"

Alle 21.00 lo Stadio Olimpico sarà il teatro della sfida decisiva per assegnare il secondo posto del girone di Europa League e accedere ai playoff tra Roma e Ludogorets. Prima del fischio d'inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Oggi c'è il 15esimo sold out di fila...

"Mourinho ne ha parlato in conferenza e non possiamo darlo per scontato, non parlo tanto dei tifosi perché non voglio fare il simpatico, ma la verità è che è impressionante. Ma basta parole, bisogna andare in campo e dimostrare gratitudine".

Alcuni stanno dimostrando tanto dal punto di vista dell'atteggiamento...

"Anche se un ds è molto scarso, è impossible che arrivino alla Roma giocatori senza qualità. La qualità c'è, dopo è ovvio che c'è anche il merito di allenarsi al massimo, di essere un bravo professionista. Le opportunità ci saranno. Nelle ultime partite Belotti, El Shaarawy e Volpato ne hanno approfittato e oggi speriamo che sia così per chi va in campo".

Camara?

"Abbiamo avuto il problema che quando è arrivato non era a posto fisicamente. È un centrocampista con caratteristiche diverse dagli altri. Ci sta aiutando tanto, ha una buona qualità tecnica con aggressività, conduce palla e per noi è importante con l'assenza di Wijnaldum. Il suo futuro? Questa stagione è spaccata in due, ora dobbiamo fare il nostro meglio per vincere le ultime 4 partite. Poi a gennaio inizia un'altra stagione e dobbiamo pensare cosa fare fino alla fine e alla prossima stagione".

Parlate spesso di famiglia, ambiente e atteggiamento. Cos'è più importante in questa partita?

"C'è un'espressione nello sport e nel calcio: dobbiamo giocare con il cuore caldo e la testa fredda. Lo stadio ci dà una spinta importante, ma dobbiamo fare cosa l'allenatore chiede in campo, essere disciplinati e organizzati. Con l'atteggiamento giusto, seguendo la strategia del mister e i tifosi mi aspetto di arrivare alla fine e conquistare la qualificazione".