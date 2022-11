Roma-Ludogorets, Padt: "Il secondo rigore è molto discutibile. Sul gol del momentaneo 2-2 non c'è nessun fallo"

Sergio Padt, portiere del Ludogorets, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine della sfida contro la Roma, valida per la sesta giornata della fase a gironi dell'Europa League e terminata con il punteggio di 3-1 per i giallorossi. Con questa sconfitta i bulgari dicono addio alla seconda competizione europea e disputeranno i playoff di Conference League. Queste le sue parole.

PADT A DSPORT.BG

"Prima del rigore non avevamo il controllo del pallone nel secondo tempo, ma abbiamo tenuto la Roma lontana dalla nostra porta. Un rigore è il modo più semplice per segnare un gol. Il primo rigore era netto, ma il secondo è piuttosto discutibile secondo me. L'arbitro non era dalla nostra parte stasera. Successivamente abbiamo pareggiato, ma l'arbitro è stato richiamato al VAR. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra partecipazione in Europa e dobbiamo fornire questa prestazione anche in campionato".

Sulla Roma.

"Erano i padroni di casa, avrebbero dovuto metterci pressione dall'inizio. Hanno segnato due gol su rigore e quelle sono le loro migliori occasioni".

Sull'arbitraggio.

"Secondo me il secondo rigore era discutibile, ho grandi dubbi. Sul gol annullato non ho visto nemmeno i replay, ma non c'è stato alcun fallo".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE