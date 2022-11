Roma-Ludogorets, Nedyalkov: "Abbiamo giocato alla pari creando tante occasioni"

Anton Nedyalkov, difensore del Ludogorets, ha parlato ai microfoni dei cronisti al termine della partita contro la Roma, valida per la sesta giornata della fase a gironi dell'Europa League e terminata con il punteggio di 3-1 per i giallorossi. A causa di questo risultato la formazione è retrocessa ai playoff di Conference League. Le sue dichiarazioni.

NEDYALKOV A DSPORT.BG

"È difficile parlare dopo una partita del genere. Per la maggior parte della partita abbiamo giocato alla pari. Abbiamo avuto tante occasioni e poi ci è stato annullato il secondo gol. Questo è il calcio e alla fine abbiamo perso".

Sulla crescita del Ludogorets.

"Siamo tra le squadre migliori. Il Ludogorets sta crescendo e andremo sempre più in alto. Ci manca l'esperienza in queste competizioni, ma mi congratulo con la squadra per tutta la loro dedizione. Spero che dopo il nuovo anno possiamo tornare a giocare questo tipo di calcio offensivo".

