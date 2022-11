Roma-Ludogorets, IBANEZ: "Ora concentrati sul derby. Mondiale? Il mio focus è sulla Roma" (VIDEO)

La Roma vince 3-1 all'Olimpico contro il Ludogorets nel match decisivo per conquistare il secondo posto del girone di Europa League e accedere ai playoff della competizione. Dopo il successo casalingo il difensore giallorosso Roger Ibanez è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

IBANEZ IN MIXED ZONE

Quanto è importante questa vittoria e continuare in Europa League?

"Era il nostro obiettivo continuare in Europa League, abbiamo raggiunto l'obiettivo e dobbiamo concentrarci sul campionato. Domenica c'è il derby e dobbiamo andare forte".

Come ti senti dopo il colpo che hai preso?

"Ho preso una gomitata, un po' dolorosa ma sto bene".

Come si recuperano le forze?

"Dobbiamo abituarci, quasi dall'inizio del campionato giochiamo ogni 3 giorni. Dobbiamo riprenderci velocemente perché domenica c'è una partita importante".

Tanti minuti con la squadra sbilanciata, come ti trovi da difensore in queste situazioni?

"Questo non è quello che dice la partita, abbiamo vinto 3-1 e la squadra non è sbilanciata. Abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister nel secondo tempo, uomo contro uomo e abbiamo vinto".

Quanto sono importanti le prossime partite in vista del Mondiale per te?

"Il mio focus è sulla Roma, sono qui per lavorare duramente e stare sempre pronto. Se succede, succederò e sarà contento. Ma la mia testa è qui".

Quanto è importante aver ritrovato in zona realizzativa un giocatore come Zaniolo?

"Nicolò è un calciatore bravissimo, mi piace tanto. Ora ha iniziato a fare i gol, gli fa benissimo. Da qui in avanti lo farà sempre".