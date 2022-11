Roma-Ludogorets, Despodov: "Bene il primo tempo, male il secondo. I giallorossi ci hanno messo tanta pressione addosso"

Kiril Despodov, calciatore del Ludogorets, ha parlato al termine della partita contro la Roma, valida per la sesta giornata della fase a gironi dell'Europa League e terminata con il punteggio di 3-1 per i giallorossi. La formazione bulgara è uscita sconfitta dallo Stadio Olimpico, salutando così la seconda competizione europea, infatti ora dovrà disputare i playoff di Conference League. Le sue parole.

DESPODOV A DSPORT.BG

"Abbiamo iniziato molto bene la partita, mentre il secondo tempo è andato male. La Roma ci ha messo molta pressione addosso nei primi minuti della seconda frazione di gioco e con due rigori sono riusciti a ribaltare il match. In generale, abbiamo condiviso un tempo per parte".

Sul modo di giocare del Ludogorets.

"Non ho mai visto Ludogorets calciare via il pallone, giochiamo sempre con fiducia. Li abbiamo messi in difficoltà tante volte, abbiamo mosso molto bene la palla e creato diverse occasioni. Poi nel secondo tempo ci hanno segnato tre gol".

Sull'arbitraggio.

"Qualunque cosa io dica non ha senso commentare l'arbitraggio. Dobbiamo pensare al nostro gioco e a cosa dobbiamo migliorare. Commentare l'arbitraggio non farebbe disputare nuovamente la partita".

Sulla prestazione.

"L'analisi deve essere fatta dall'allenatore. Lui è al comando, noi eseguiamo quello che ci è stato detto di fare. Non posso commentare l'intera squadra, posso parlare della mia partita. Abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore in questo momento, ma abbiamo una panchina lunga. Speriamo che i ragazzi ce la facciano".

