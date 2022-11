Roma-Ludogorets, BOVE: "Passaggio del turno meritato, oggi sul pezzo da grandissima squadra" (VIDEO)

La Roma vince 3-1 all'Olimpico contro il Ludogorets nel match decisivo per conquistare il secondo posto del girone di Europa League e accedere ai playoff della competizione. Dopo il successo casalingo il centrocampista giallorosso Edoardo Bove è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A ROMA TV+

“Passaggio del turno meritatissimo. All’andata eravamo inciampati, ma oggi ci siamo ripresi benissimo e abbiamo meritato la qualificazione”.

Questa Roma dimostra di mettere qualcosa in più in campo.

“In Europa bisogna stare sempre attenti e concentrati perché poi si rischiano brutte figure. Oggi siamo stati sul pezzo da grandissima squadra e continuiamo così in vista del derby”.

Il gruppo è molto unito e tutti si mettono a disposizione.

“Sì. Pensiamo partita per partita. Oggi era fondamentale vincere e ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Poi ne mancheranno altre due la prossima settimana e penseremo a quelle”.