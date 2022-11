Roma-Ludogorets, ABRAHAM: "Oggi una finale, nessuno può venire qui e pensare di disputare una partita facile"

La Roma riceve all'Olimpico, alle 21.00, il Ludogorets nell'ultima gara del girone di Europa League per conquistare il secondo posto e accedere ai playoff della competizione. Prima del fischio d'inizio l'attaccante giallorosso Tammy Abraham ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A SKY SPORT

Si può dire che questa sera è come una finale?

"Certo, sappiamo quanto è importante per noi, per i tifosi e per la città. Loro sono una buona squadra, ci hanno sconfitto in casa loro e noi oggi dobbiamo fare lo stesso".

Cosa dovete cambiare rispetto all'andata?

"Dobbiamo ricordare che sono una buona squadra ma, nonostante il rispetto, dobbiamo far vedere che giochiamo in casa nostra e che nessuno può venire qui e pensare di disputare una partita facile".