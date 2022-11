Maurizio Sarri ha parlato pochi minuti prima di Roma-Lazio. Queste le sue parole:

SARRI A DAZN

Come arriva la Lazio?

"Arrabbiati per i risultati, ma in Olanda abbiamo fatto bene. Dobbiamo arrivare concentrati, non dobbiamo giocare per niente, solo per il popolo laziale"

Luis Alberto titolare?

"Abbiamo fuori Milinkovic, lui ha esperieneza e può darci una mano"

Immobile disponibile?

"Ciro non disponile, viene soltanto in panchina"