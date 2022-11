A pochi minuti dal via di Roma-Lazio, ha parlato l'olandese Rick Karsdorp. Le sue parole:

KARSDORP A DAZN

"Bisogna fare un gol in più della Lazio, il derby è sempre speciale, dobbiamo essere al 100%. Non è facile tornare dopo un infortunio, ho recuperato velocemnete ma sono pronto per stasera come tuuta la squadra"