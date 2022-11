Roma-Lazio, Felipe Anderson: "Un derby da ricordare, abbiamo lottato e sofferto"

La Roma perde il derby per 1-0, deciso dalla rete di Felipe Anderson che sfrutta un clamoroso errore in disimpegno di Roger Ibanez. Dopo la stracittadina, valida per la 13esima giornata di campionato, l'autore del gol biancoceleste ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

FELIPE ANDERSON A DAZN

È un derby da ricordare.

“Sicuramente, sono senza voce ma ne vale la pena tenere questa maglia perché sappiamo che ogni derby è storico, quindi devo tenerla”.

Le partite precedenti sono state un incidente di percorso?

“È un sbaglio pensare che va tutto bene senza di loro. Dobbiamo continuare così, loro ci hanno dato la carica e sono stati con noi. Immobile è stato qui fino alla fine. Questi sono dei particolari che ci aiutano. Il percorso è molto lungo, ma sappiamo che siamo forti”.

Immobile ti ha detto qualcosa?

“È un leader. Io sto giocando nel suo ruolo, lui è un maestro e mi ha dato dei consigli. Ci sta caricando molto”.

I consigli ti serviranno nelle prossime partite?

“Sì, speriamo tutti che lui torni il prima possibile. Fino a che non torna però devo mantenerli segreti”.

Qual è l’anima della Lazio?

“Abbiamo lottato su ogni pallone, soprattuto nel secondo tempo. Abbiamo sofferto, anche quelli che sono entrati dalla panchina ci hanno aiutato. È difficile quando perdiamo, ma questa partita ci dà la carica per proseguire”.

FELIPE ANDERSON A LAZIO CHANNEL

“La vittoria della squadra vale più di ogni obiettivo personale. Sono contento di poter aiutare i compagni con un gol, oggi siamo molto felici perché arrivavamo da un percorso con partite giocate bene senza subire gol prima delle ultime due gare con Salernitana e Feyenoord.Questi tre punti sono pesantissimi. Le assenze di Milinkovic e Immobile pesano, ma quest’anno abbiamo una rosa che riesce a interpretare bene tutti i ruoli. Aspettiamo il loro rientro per andare in alto, ma ora dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Hernanes nei derby siglava dei grandi gol, sono felice di avere un brasiliano che ci stima così tanto. Immobile è un maestro nell’andare in gol e attaccare la profondità. È difficile sostituirlo, mi sto adattando per il bene della squadra e provo a fare del mio meglio con le mie caratteristiche".