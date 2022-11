Lazio-Roma, Romagnoli: "Ora sono dalla parte giusta del derby, partita perfetta"

La Lazio vince il derby per 1-0 grazie alla rete di Felipe Anderson che sfrutta un errore in disimpegno di Roger Ibanez. Dopo la stracittadina, valida per la 13esima giornata di campionato, il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ROMAGNOLI A LAZIO STYLE CHANNEL

"È una soddisfazione enorme, grandissima. È il primo derby poi vincerlo così, partita sofferta non bellissima. Attaccanti e centrocampisti hanno fatto una grande partita, anche noi siamo stati bravi a respingere tutto quello che veniva. 100 minuti intensi che non passavano più, noi sapevamo il loto modo di giocare. In Serie A tutte le aprite sono difficili e le devi affrontare come se fossero una finale".

Tifosi?

"Penso che la tifoseria sia di un altro livello rispetto a tutte le altre, è una bellezza e i tifosi sono fondamentali per noi. Sono quella spinta in più in ogni partita, ci fanno sentire i migliori al mondo. Sono spettacolari, è difficile da spiegare".

Cosa vi siete detti in settimana?

"Siamo consapevoli della nostra forza, ci dispiace per come sono andate le ultime due partite e dovevamo ripartire subito. Questa è stata la partita perfetta, eravamo concentrati e vogliosi di fare bene e sicuri che potevamo fare una grande partita".

Ricordi del derby?

"Ero in panchina dall’altra parte, una vita fa. Ora sono cambiate le cose e me lo godo dalla parte giusta”.