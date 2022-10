Verona-Roma, ZANIOLO: "Stiamo bene e siamo pronti. Gol? A volte sono stato anche sfortunato"

Nella 12a giornata di campionato la Roma è ospite del Verona per tentare il sorpasso in classifica su Lazio ed Inter e portarsi al 4° posto. Prima del fischio d'inizio, previsto alle 18.30, l'attaccante giallorosso Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZANIOLO A DAZN

Quali sono le insidie della sfida?

"Sappiamo che è una partita difficile, il Verona non merita i punti che ha in classifica. Vogliamo tornare a vincere dopo la sconfitta col Napoli, per il nostro obiettivo oggi è fondamentale ottenere i 3 punti".

Come hai visto la squadra dal punto di vista fisico?

"Stiamo bene, ci siamo allenati e siamo pronti".

Quanta voglia hai di segnare?

"Tanta. Sono stato sfortunato, un po' ho sbagliato e a volte il portiere è stato bravo. Spero di sbloccarmi oggi".