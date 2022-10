Verona-Roma, VOLPATO: "Sono felice e non ho mollato, il mister mi ha detto che ho avuto fortuna..."

La Roma batte il Verona 3-1 nella 12a giornata di campionato e sale a quota 25 punti in classifica, superando Lazio ed Inter e portandosi a -1 dal Milan. Dopo la vittoria Cristian Volpato, uno dei protagonisti con gol e assist, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

VOLPATO A DAZN

Raccontami l’emozione per il gol.

“Il mister mi ha chiamato e mi ha detto che sarei entrato subito. Non mi sono neanche riscaldato. Sono molto felice, ho provato a cambiare la partita. Non ho mollato niente”.

Che ti ha detto Mourinho dopo il gol?

“Che ho avuto c**o (ride, ndr)”.

Come ti stai integrando in questo gruppo? Quali sono i tuoi riferimenti?

“So che sono il più giovane, devo avere pazienza e rispetto per tutti”.

Può essere uno slancio emotivo vincere così?

“Sì, ma pensiamo partita dopo partita”.