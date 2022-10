Verona-Roma, MOURINHO: "Dobbiamo sopravvivere fino al 13 novembre, servono punti"

Nella 12a giornata di campionato la Roma è ospite del Verona per tentare il sorpasso in classifica su Lazio ed Inter e portarsi al 4° posto. Prima del fischio d'inizio, previsto alle 18.30, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURNHO A DAZN

"Dopo la sconfitta col Napoli ovviamente c’è un po’ di tristezza, se vuoi frustrazione, ma siamo andati ad Helsinki per una partita che non potevamo perdere e abbiamo fatto risultato. La storia degli infortuni continua, questa volta non c’è Spinazzola. Ma dobbiamo sopravvivere fino al 13 novembre, in Europa dobbiamo vincere giovedì e in campionato dobbiamo sopravvivere non lasciando il gruppo di squadre di altissimo livello. Abbiamo bisogno di punti".

Quanto è difficile tenere alta l'attenzione senza concorrenza visto che mancano i giocatori?

“No, in quella posizione a sinistra non abbiamo problemi. C’è Spinazzola, Zalewski, El Shaarawy e Vina, siamo tranquilli. Ma con tante partite se possiamo avere tutte le scelte sarebbe meglio".

Camara sta diventando fondamentale..

“Gioca, è importante perché siamo pochi. Nell’ultima partita abbiamo finito a centrocampo con Kumbulla che non è centrocampista e due ragazzi, Bove ha già esperienza, ma con un altro (Faticanti, ndr) che ha debuttato. Oggi abbiamo in panchina Matic, che fa ancora uno sforzo per aiutare, e un altro ragazzo (Tahirovic, ndr) che non ha ancora debuttato. Questi siamo noi, ma fino al 13 novembre in campionato dobbiamo fare più punti possibili".