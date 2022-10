Verona-Roma, Faraoni: "Partita attenta contro una grandissima squadra, dà fastidio subire gol all'ultimo" (VIDEO)

Allo stadio Bentegodi la Roma passa per 3-1 sul Verona nella 12a giornata di campionato grazie alle reti di Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy. Dopo il ko per mano dei giallorossi il difensore della squadra di casa Marco Davide Faraoni ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

FARAONI A DAZN

Come leggi questa partita da dentro il campo?

“C’è stato un grande spirito di squadra dopo l’espulsione. Dispiace perché prendiamo gol quasi sempre all’ultimo e questo dà fastidio. Abbiamo fatto una partita attenta, concedendo poco ad una grandissima squadra come la Roma. Dopo l’1-2 abbiamo perso le distanze. Dobbiamo crederci, ma se continuiamo così possiamo fare qualcosa di buono”.

Come si cambia l’inerzia degli episodi?

“Queste cose lasciano il tempo che trovano, dobbiamo essere sereni e far sì che la fortuna passi dalla nostra. Mi dispiace perché ci alleniamo bene e c’è un bello spirito, ma raccogliamo poco. Dobbiamo stare sereni e continuare così”.

Come è Bocchetti?

“Lo conoscevamo, sappiamo che persona è. Con lui riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo”.

FARAONI AI CANALI UFFICIALI DELL'HELLAS VERONA

Che partita è stata dal tuo punto di vista?

"Una gara particolare, gli episodi hanno portato la gara un po' dalla parte dei nostri avversari. Noi siamo rimasi in dieci, ma siamo stati bravi a restare compatti provando a far tirare la Roma in porta il meno possibile. Nel finale purtroppo è arrivata quella conclusione".

Il Verona meritava un altro risultato?

"Secondo me sì, però se le partite vanno così è perché evidentemente manca ancora qualcosina. Non va data la colpa agli arbitri o alla sfortuna, perché così non risolviamo il problema. Dobbiamo concentrarci sui nostri difetti e migliorare".

Stai ritrovando il feeling col campo dopo l'infortunio?

"Sì, giocare con i compagni con questa continuità ti fa ritrovare la confidenza col pallone e spero di continuare così in questo sento".

L'applauso del pubblico non è mancato anche questa sera...

"Dobbiamo solo ringraziare questi tifosi, anche a Sassuolo erano tantissimo e ci hanno applaudito. Dobbiamo cercare di vincere, glielo dobbiamo".