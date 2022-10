Verona-Roma, EL SHAARAWY: "Vittoria di sacrificio e spirito, ci dà fiducia per giovedì"

Dopo la vittoria per 3-1 sul Verona nella 12a giornata di campionato allo stadio Bentegodi, l'esterno della Roma Stephan El Shaarawy, oggi in gol oltre a Zaniolo e Volpato, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Che bel gol, sei stato lucido, mi ricorda un gol di Totti contro il Torino. Sei soddisfatto?

"Sì. Sono soddisfatto del gol, che è il 50esimo, e anche della vittoria, che è stata sofferta purtroppo anche questa volta ma ottenuta con grande sacrificio e spirito che ci permette di essere quarti. Ci fa bene e ci fa arrivare a giovedì con tanta fiducia".

Riuscite sempre in questi casi ad avere lo spunto giusto, è un segno di maturità?

"Sì, è la mentalità e deve essere quella di una grande squadra: chi gioca e chi subentra deve avere sempre la testa per fare la differenza. La squadra ha grande qualità, creiamo tanto e concretizziamo un po' di meno, su questo aspetto dobbiamo migliorare. Ma la mentalità è quella di fare sempre la differenza, sia chi gioca dall'inizio sia chi entra dopo. Quelli che sono entrati oggi hanno fatto il loro e lo hanno fatto bene".

La Roma è quarta in un campionato equilibrato.

"La Roma è là ed era importante restare agganciati alle prime posizioni. Questa vittoria è il segnale che non molliamo mai, fino alla fine cerchiamo la vittoria e oggi è arrivata".

Questa Roma è sufficiente per battere Ludogorets e Lazio?

"Penso che a prescindere da queste due partite la Roma abbia grande qualità. In alcune partite si può fare meglio in fase realizzativa, se miglioriamo questo aspetto possiamo fare male a chiunque".