Alle 18.30 allo stadio Bentegodi va in scena Verona-Roma, valida per la 12a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il difensore della squadra di casa Fabio Depaoli è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DEPAOLI A DAZN

Su cosa avete lavorato in vista della Roma?

"Sulle nostre cose, non cambiano le nostre cose e non ci snaturiamo. Cercheremo di fare la nostra partita per guadagnare punti".