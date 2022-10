La Sampdoria di Dejan Stankovic, dopo il pari col Bologna, ospita la Roma a Marassi nella 10a giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio il centrocampista blucerchiato ed ex giallorosso Gonzalo Villar ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

VILLAR A DAZN

"Per me è una partita molto speciale, la Roma è speciale per me, per come sono stato lì".