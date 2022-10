Sampdoria-Roma, Stankovic: "Giallorossi forti, ma dobbiamo dettare il ritmo e giocare con atteggiamento"

La Sampdoria di Dejan Stankovic, dopo il pari col Bologna, ospita la Roma a Marassi nella 10a giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

STANKOVIC A DAZN

"È la prima volta in casa, dopo una settimana in cui abbiamo lavorato bene. I ragazzi sono stati splendidi, ci aspetta una partita contro un avversario molto molto forte, stabile in ogni reparto. Ma siamo pronti a difendere la nostra casa".

Come ha visto la squadra dopo qualche giorno di lavoro in più?

"Non cercavo scuse neanche dopo due giorni di lavoro, una grande squadra deve reagire anche dopo un giorno di lavoro. I ragazzi sono stati disponibili, hanno dimostrato in settimana di avere una grande voglia di rivincita. Il supporto dei tifosi sarà necessario e non ci mancherà di sicuro".

Mourinho? Come avete studiato la Roma?

"Ci sono tanti punti di vista, loro giocano ogni 3-4 giorni, hanno una rosa importante ma con qualche infortunio. Penso a Dybala, che forse è il talento più forte in Italia negli ultimi tempi. Vediamo, giochiamo in casa e dobbiamo dettare il ritmo, non dobbiamo mollare e dobbiamo vincere le seconde palle perché fisicamente loro sono ben presenti. Atteggiamento e seconde palle".