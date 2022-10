Sampdoria-Roma, RUI PATRICIO: "Successo importante. Col Napoli faremo di tutto per vincere" (VIDEO)

Dopo la vittoria in casa della Sampdoria nella 10a giornata di campionato grazie alla rete dal dischetto di Lorenzo Pellegrini, che porta la Roma al 4° posto in classifica, il portiere giallorosso Rui Patricio è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RUI PATRICIO A ROMA TV+

"È stata una partita molto importante per tutti noi, una partita difficile però la cosa più importante è aver vinto. Siamo contenti per la vittoria".

La vittoria anche per una squadra che subisce pochi gol, questo è il simbolo della solidità difensiva o della squadra in generale?

"Lavoriamo tutti insieme per non prendere gol e per fare gol e dobbiamo continuare così: dobbiamo lavorare forte e tutti insieme, oggi è stato così".

Ora c'è la partita importante contro il Napoli.

"Sì, è una partita molto importante per noi ed è difficile, però dobbiamo fare quello che facciamo in tutte le partite, cioè fare di tutto per vincere. Vorrei ringraziare i nostri tifosi perché in tutte le partite ci aiutano a vincere e sono molto importanti per noi".