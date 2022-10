Sampdoria-Roma, PELLEGRINI: "Convinto di segnare il rigore, qui con una voglia di vincere fuori dal comune" (VIDEO)

La Roma conquista una vittoria importante allo Stadio Luigi Ferraris, battendo la Sampdoria per 1-0, che le consente di portarsi al 4° posto in classifica. Dopo la gara l'autore del gol Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN

Quanto pesava il rigore?

“Pesava come un rigore da segnare, non ho mai avuto dubbi. Ad Empoli avevo tanta voglia di sbloccarmi in campionato e lo avevo sbagliato, ma oggi sapevo di fare gol”.

La Roma ha trovato la quadra?

“All’inizio c’era l’impressione che mancasse un po’ di equilibrio, soprattutto nel finale delle partite. Oggi è una grande vittoria, non tanto per il rigore e per il buon primo tempo, ma questo secondo tempo ha dimostrato che avevamo una voglia di vincere fuori dal comune”.

Nel primo tempo ti sei infortunato e poi hai stretto i denti. Cosa è successo?

“Ho preso una ‘vecchietta’. Questo tipo di infortunio è molto doloroso, ma sapevo che sarei riuscito a finire la partita”.

A chi dedichi il traguardo delle 200 presenze?

“Alla mia famiglia, che non deve essere intesa solo come mia moglie, i miei bambini e i miei genitori, ma tutte le persone che mi sono vicine e mi hanno sostenuto in questo percorso. Mi riferisco anche ai miei agenti, sono una famiglia”.

Dove può arrivare questa Roma?

“Per essere il più possibile onesto con i tifosi, che si meritano tutto questo, dico che non so dove possiamo arrivare, ma non molliamo di un centimetro e lottiamo su ogni pallone. Penso e spero che loro siano fieri di noi”.

PELLEGRINI A ROMA TV+

"Sapevamo sarebbe stata una sfida difficile perché loro giocavano in casa davanti al loro pubblico e sapevamo quanto fosse ostico questo campo. Adesso abbiamo una settimana per preparare una partita importante che giocheremo in casa nostra, siamo molto contenti e soddisfatti di questi 3 punti".

Ti abbiamo visto lottare e correre molto soprattutto negli ultimi 10 minuti...

"Provare a raggiungere qualcosa di importante bisogna bisogna lottare per racimolare ogni punto, perché alla fine questi sono i punti che fanno la differenza, che l'anno scorso magari ti poteva capitare di perdere per stanchezza, quest'anno non puoi perderli per mentalità. Fino al 98' si lotta come se si stesse giocando una finale. Questo fa la differenza".

Complimenti anche a te oggi 200 presenze in serie a coronate con il gol dei tre punti, il modo migliore per preparare la prossima sfida contro il Napoli.

"Sì sono molto contento, spero di farne altrettante e sono soddisfatto soprattutto per la vittoria di oggi perché era importante e ci permette di rimanere lì in alto dove vogliamo stare. Ci godiamo la vittoria, questa è una delle poche settimane in cui abbiamo qualche giorno in più per preparare la partita".