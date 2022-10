Sampdoria-Roma, Audero: "Partita combattuta, la sconfitta fa male. Il rigore ha agevolato i giallorossi" (VIDEO)

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato al termine della sfida contro la Roma, conclusasi con il punteggio di 0-1 in favore dei giallorossi grazie al rigore di Pellegrini. Le sue dichiarazioni.

"Purtroppo usciamo da questa partita senza punti e questo fa male perché ad oggi la posizione in classifica non ci sorride ed abbiamo assolutamente bisogno di punti, da qualche parte dobbiamo iniziare. Sotto l'aspetto agonistico oggi c'è stata una buona partita anche per quello che il mister ci ha chiesto è stata una buona prova, soprattutto sulle seconde palle, sull'aggressività e sul vincere contrasti. E' normale che oggi non basta ma come ho detto in precedenza bisogna uscire da queste situazioni da uomini veri. Sono convinto che con il lavoro usciremo da queste situazioni. Per qualsiasi squadra avere un calcio di rigore a pochi minuti dal calcio di inizio è un'agevolazione, per la gestione di quello che poi è il clima della partita".

"Per noi si è messo subito in salita, nel primo tempo c'è stato poco e nel secondo qualche occasione in più per loro. Tutto sommato è stata una partita combattuta ma noi dobbiamo cercare di alzare un pochino l'asticella a partire dagli allenamenti".

"Del lavoro penso che sia il mezzo con cui uno può uscire da queste situazioni, ovviamente ogni partita l'affrontiamo come una finale, è normale che dobbiamo andare alla ricerca dei punti con tutto quello che abbiamo, sono convinto che con una vittoria tutto si può svoltare e si possono aprire scenari diversi".