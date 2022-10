Roma-Slavia Praga, SPUGNA: “Contano i tre punti al termine di una partita complicata. Dobbiamo ringraziare questo pubblico”

Quanto è importante iniziare questo percorso in Champions con una vittoria?

"Ai fini del risultato è importantissimo. Però, vorrei sottolineare il fatto che è stata una partita tosta. La cosa bella è che la squadra ha saputo soffrire quando c'è stato da soffrire, e poi nella ripresa è venuta fuori, anche grazie a qualche accorgimento dato nell'intervallo.

Siamo riuscite a creare diverse situazioni favorevoli e in una di queste è arrivato il gol. Forse ce n'era anche un altro regolare, ma importa poco: contano i tre punti al termine di una partita davvero complicata".

La Roma è sempre stata in comando, non ha mai dato l'impressione di soffrire lo Slavia Praga.

"Dal punto di vista del gioco, magari no. Chiaramente qualche pericolo lo abbiamo corso, ma lo avevamo messo in preventivo, perché loro sono una squadra molto fisica e la loro fisicità oggi ci ha creato qualche problema.

Per quanto riguarda il gioco, nel primo tempo forse abbiamo faticato un po' a palleggiare come siamo abituate. Nel secondo, abbiamo avuto un po' più di coraggio e abbiamo creato qualche situazione in più".

Questa Roma riesce a portare a casa le gare anche in modo un po' sporco.

"Fa parte dell'esperienza che crei partita dopo partita. Queste sono gare che ti danno consapevolezza, coraggio, forza. Quindi, anche quando magari c'è da portare a casa una partita sporca, adesso ci siamo".

Si aspettava di trovare così tanta gente a Latina?

"Lo speravo. Questa è una bella cosa. Dobbiamo ringraziare questo pubblico, perché ci ha sostenuto anche nei momenti difficili del match. Si è sentito. Mi fa enormemente piacere".