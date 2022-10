Roma-Napoli, PINTO: "Migliorati con le big. La mentalità si vede in campo, non con le parole"

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, la Roma riceve allo Stadio Olimpico il Napoli capolista dell'ex Spalletti nell'undicesima giornata di Serie A. Prima della sfida il Gm giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Oggi è una grande occasione, quanto sentite questa partita?

"Non voglio ripetermi, la Serie A è un campionato molto difficile e si deve sudare in ogni partita per vincere. Non possiamo dimenticare che giochiamo contro una grande squadra, anche l'ambiente non è indifferente a nessuno di noi. Il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso: dare 100% per cercare di portare a casa i punti, c'è tanta strada da fare".

Contro le grandi cambiata la mentalità, c'è stato un salto di qualità. È d'accordo?

"È normale che alla seconda stagione di Mourinho si sta migliorando. Abbiamo sempre detto che c'è bisogno di tempo. Bisogna dimostrarlo in campo, ma è vero che non abbiamo fatto male contro le big in questa stagione. Anche nella scorsa stagione siamo migliorati. Dobbiamo concentrarci sulla partita. La mentalità si vede in campo, non con le parole".